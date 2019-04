Kampf um die Wahrheit - Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan

Suizid. Die Akte wird schnell geschlossen. Zu schnell. So zumindest sieht es Jeremiahs Mutter, Erica Duggan. Nur eine Stunde vor seinem Tod rief der junge Mann seine Mutter im entfernten London an, mitten in der Nacht. Sie gibt später zu Protokoll, dass ihr Sohn am Telefon ängstlich gewirkt habe, dass er darum gebeten hatte, dass sie ihn abholt. "Wo bist Du?", fragt sie ihn in dieser Nacht. Seine Antwort: "Wiesbaden".