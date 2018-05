Kasachstan - Größenwahn und Krise

Doch längst fließen die Erdöl-Dollars nicht mehr so üppig wie noch vor einigen Jahren. Das Land steckt in einer Wirtschaftskrise. Immer lauter wird die Kritik an den Milliardensummen, die für das Prestigeprojekt EXPO in der glitzernden Hauptstadt Astana ausgegeben werden, während große Teile der Bevölkerung arm sind und unter den Folgen der Krise leiden.