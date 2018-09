Katastrophen der Erdgeschichte

Vor 65 Millionen Jahren wurde die Erde von einem zerstörerischen Asteroiden getroffen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass Milliarden Tonnen Schutt in die Atmosphäre gewirbelt wurden und der gesamte Planet in Flammen stand. 70 Prozent aller Lebenwesen starben infolge des Einschlags, darunter auch die Dinosaurier.