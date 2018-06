Interview mit Filmautor Christain Schiffer

Christian Schiffer - "Killerspiele!" ist seine erste Fernsehdokumentation Quelle: ZDF

Christian Schiffer: Die Frage, was Automaten und Computerspiele mit Blick auf die Gewaltdarstellung dürfen, wurde schon sehr früh diskutiert: Bereits 1976, also vor 40 Jahren, gab es zum ersten Mal ein Spiel, das eine Gewaltdiskussion hervorrief, also bereits im "Paläolithikum" der Computerspiel-Geschichte – erst vier Jahre zuvor hatte Atari mit Pong den ersten Videospielautomaten auf den Markt gebracht. Doch die Debatte verschärfte sich vor allem in den Nuller-Jahren: Der Amoklauf an der Columbine Highschool brachte das Thema 1999 weltweit in die Diskussion, weil die beiden Täter, zwei Schüler, auch mit dem Computerspiel "Doom" und "Quake" sehr vertraut waren. In Deutschland wurde die Rolle von Killerspielen nach dem Amoklauf von Erfurt 2002 öffentlich debattiert, als der 19-jährige Robert Steinhäuser in seiner ehemaligen Schule ein Massaker veranstaltete. Nach dem Amoklauf von Winnenden 2009 erreichte die Diskussion ihren Höhepunkt und die Frage stand im öffentlichen Raum: Sollten diese Spiele nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern sogar für Erwachsene verboten werden? Damals setzte allerdings auch eine argumentative Gegenbewegung ein – von den Gamern selbst, aber auch von Kulturinstituten initiiert: Der Deutsche Kulturrat nahm den Game-Bundesverband in seine Reihen auf und positionierte sich eindeutig gegen ein Verbot von sogenannten Killerspielen, weil er dadurch die Kunstfreiheit bedroht sah. Heute ist die Diskussion in den Hintergrund getreten, es gibt andere Probleme: Datenschutz in den sozialen Medien, Cybermobbing, Videos im Netz mit realer Gewalt.