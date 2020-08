Killing For Love – Der Fall Jens Söring: Der Verrat

Sein Name ist Jens Söring. Staatsangehörigkeit: deutsch. Er ist der Sohn eines deutschen Diplomaten, am 1. August 1966 in Thailand geboren, in Deutschland und Amerika aufgewachsen. Er war ein strebsames Kind, ein eifriger Student, Hochbegabtenstipendium. Alles schien möglich. Bis er an jenem Abend Elizabeth Haysom kennenlernte, die schöne, unwiderstehliche, verwegene Liz.



Sie hat ihn einfach überrannt mit ihren Geschichten. Alles an ihr war besonders, der Vater, ein Stahlbaron, das Stipendium, aus Cambridge. Sie sagte ihm, dass sie von ihrer Mutter sexuell missbraucht werde, dass sie in einem Internat in der Schweiz brutal vergewaltigt worden war. Nach ein paar Monaten waren sie ein Paar. Jens Söring konnte sein Glück nicht fassen. Ausgerechnet diese Frau hatte ihn erwählt. Für sie würde er alles tun, alles. Sie schrieben sich Liebesbriefe, voller Wahn: "Ich liebe Dich, je t'aime, I love you, I love you, I love you." Seitenweise. Jede Zeile wie im Fieber geschrieben.