Als der Mensch beginnt, seine Nahrung zu kochen, muss er nicht mehr mehrere Stunden am Tag mit kauen verbringen. Im Feuer schmiedet er neue Waffen und aus Stammesfehden werden Kriege ganzer Armeen. Feuer vernichtet und regt die Phantasie des Menschen an.



Er baut Raketen, reist in den Weltraum und erforscht die Kernfusion in der Sonne, um auf der Erde Energie zu gewinnen, die ewig genutzt werden kann.