Beinahe alles konnte Währung sein. Mit Währungen konnte man nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen bezahlen: beispielsweise Soldaten, Handwerker und Kaufleute. So wurde der Handel immer wichtiger, erst im kleinen Rahmen, dann über Kontinente hinweg. Erst viel später wurden Münzgeld und schließlich, in China, auch Papiergeld erfunden.



"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit: Die Macht des Geldes" zeichnet die Spur unseres Geldes nach und untersucht seinen Einfluss auf unsere Geschichte weit bis in die Frühzeit des Menschen über die einflussreichen Händler der Seidenstraße, die den Kulturtransfer in alle Welt anstießen, bis hin zu den unvorstellbaren Summen, die heute an den Börsen gehandelt werden.