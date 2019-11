Kolumbien - Wem gehört der Frieden?

Der Filmemacher Uli Stelzner hat die dramatischen Ereignisse im Jahr 2016 und den schwierigen Prozess der Umsetzung des Abkommens begleitet.



Im Juni 2018 gewinnt der rechtskonservative Kandidat Iván Duque die Präsidentschaftswahlen gegen den Kandidaten der linken Bewegung, Gustavo Petro, der sich die konsequente Umsetzung des Friedensabkommens auf die Fahne geschrieben hatte. Duque hingegen steht für eine Änderung in wichtigen Punkten und könnte so die Ex-Rebellen der FARC zurück in den Untergrund treiben. Auch beim Prozess der Nachkriegsjustiz gibt es noch viele Probleme. Denn nur eine kleine Gruppe von Soldaten und Offizieren wurde bisher wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt.