Krank ohne Kasse - Wenn das Gesundheitssystem versagt

Reporter haben Betroffene in Berlin, München und Schleswig-Holstein begleitet. Viele von ihnen waren selbstständig, konnten die Beiträge für ihre private Versicherung aber nicht mehr zahlen. Von den gesetzlichen Krankenkassen werden sie dann nicht mehr aufgenommen.



So, wie Heinz T. aus Berlin, der nun an Atemnot leidet und seit 23 Jahren erstmals dringend zum Arzt muss. Hilfe gibt es in einer Praxis für Nichtversicherte, wo Ärzte der Malteser kostenlos behandeln. Oft kommen Patienten erst, wenn eine Krankheit fortgeschritten ist. Unter ihnen sind auch viele Migranten, die nicht wissen, an wen sie sich sonst wenden können.



Die Reportage zeigt deutschlandweit den Alltag in den Praxen für Nichtversicherte und berichtet über Menschen in Not, die durchs Raster der Gesetzgebung gefallen sind.