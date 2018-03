Es ist die Geschichte über einen Schwindler und Finanzpiraten, der zum Symbol für das bankrotte amerikanische Finanzsystem wird. Alle berichten von einem Kriminellen mit unglaublichem Charisma.



Weitab von Gesetzen und Moral baut er sich ein Imperium auf, das ihm erlaubt, seine Strippen im Verborgenen zu ziehen. Auf den korrupten Karibik-Inseln Antigua und Barbuda agiert er fast wie ein Diktator. Von seinen Büros in der Karibik, seinen Banken in Houston und seinem Geburtsort in Texas haben wir Zeugen gefunden, die viel zu dieser skandalösen Geschichte zu sagen haben.