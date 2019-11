Ladenschluss - Das Ende der Shopping-Malls

Vor 60 Jahren baute der findige Architekt Victor Gruen die erste Shoppingmall in Edina, Minnesota. Das Konzept des überdachten Marktplatzes war so erfolgreich, dass es die Entwicklung der Vororte beflügelte und bald weltweit tausendfach kopiert wurde. Heute ist eine Welt ohne Shoppingmalls kaum mehr vorstellbar. Doch in den USA schließen die Einkaufszentren in rasantem Tempo. Der Begriff "Retail Apocalypse" hat inzwischen sogar eine eigene Wikipedia-Seite. Aber den vorhergesagten Tod auszurufen, ist noch verfrüht.