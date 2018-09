Legal Highs – Todesdrogen aus dem Internet

Die Grundstoffe kommen hauptsächlich aus Laboren in China und werden von Profi-Chemikern produziert. Von dort aus werden sie in großen Mengen nach Europa gebracht. Hier geht es dann auf zwei Wegen weiter: Neben den "Legal Highs" werden sie auch als Reinsubstanz – als sogenannte Research Chemicals – auf den Markt gebracht. Jeder kann sie so im Internet bestellen, in fast allen Größenordnungen. Auf verschiedenen Internetseiten bieten die Hersteller sogar noch Gratisdrogen zur Bestellung – je mehr man kauft, desto mehr gibt es kostenlos obendrauf.