Luxusklasse: Die Privat-Jets der Superreichen

Bei Luxusflügen spielt das Essen eine wichtige Rolle. Chefkoch Steve Cowley und sein Team arbeiten schon am Boden für einen gelungenen Flug.

Quelle: ZDF/Copyright: BBC Studios / Blakeway Productions

Mehr Erfahrung mit Privatjets haben die Boeing-Manager Dmitry und JD. Die Verkaufsagenten nehmen auf dem Weg nach Florida ihr eigenes Produkt, den Luxusflieger "Crystal Skye", in Augenschein. Auf der Transatlantikreise bleibt ihnen genügend Zeit für Drinks an der Bordbar und ein extravagantes Kuchenbüfett.



In Seattle arbeitet derweil Annika Wicklund mit ihrem Team an der nächsten Generation von Luxusfliegern. Sie wollen ihre Kunden mit neuen Treppenkonstruktionen, großzügigen Lounges und Bordfitness locken. Denn auch über den Wolken gilt: Es gibt (fast) nichts, was man nicht kaufen kann.