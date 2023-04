Luxusklasse - Amazing Hotels: London - Exklusive Stadt-Oase

Hier nächtigt die High Society. Im Gästebuch finden sich Namen wie Madonna, Michael Jackson oder Königin Elizabeth II. Um der betuchten Klientel einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, geben Hotelleitung und Mitarbeiter alles.



Das erfahren die "MasterChef"-Jurorin Monica Galetti und Restaurantkritiker und TV-Moderator Giles Coren am einigen Leib. Zwar dürfen sie prächtige Suiten beziehen und kommen in den Genuss des Butler-Services – doch sie packen auch tatkräftig selbst mit an: ob beim Zimmerservice, in der Restaurantküche oder sogar beim Erstellen von Social-Media-Content mit Hotelkatze Lilibet. So wird klar: Um das hohe Service-Niveau des Luxushotels zu halten, müssen viele Rädchen perfekt ineinandergreifen.