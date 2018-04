Macht. Kampf. AfD

Alexander Gauland, der 76jährige Strippenzieher, verbündet sich erst mit Frauke Petry, der machtvollsten Frau in der Partei. Dann entfremden sich beide schleichend: Wie klar will man sich von Rechtsradikalen abgrenzen? Wie früh soll die AfD eine Koalition eingehen?



Die Fragen zerreißen die Partei, lassen Allianzen zerbrechen. Der Film beobachtet die Spitzen der Partei in diesem Machtkampf – hinter den täglichen Statements. Es sind die Politiker, die die AfD in den Bundestag führen wollen.