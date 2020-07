Mängel an allen Fronten - Was bei der Bundeswehr schiefläuft

In den vergangenen Jahren wurde die Einsatzbereitschaft von neuen Panzern, Hubschraubern und Flugzeugen oft mit unter 40 Prozent gemeldet. Konkretere Zahlen sind vom Bundesverteidigungsministerium für geheim erklärt worden. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Trotz unterschiedlicher Konzepte für eine Trendwende im Beschaffungsbereich gibt es weiterhin in vielen Bereichen große Mängel.



Bei der Beschaffung von neuen Großgeräten etwa fordere die Bundeswehr oft technisch aufwendige Lösungen, die weder am Markt verfügbar seien noch bereits entwickelt wurden. Dies führe immer wieder zu Verzögerungen, sagen Experten.