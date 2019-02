Mauerjahre

1964 – das war das Jahr, in dem in Ost-Berlin das „Deutschlandtreffen“ der Freien Deutschen Jugend (FDJ) stattfand, die Beatmusik in beiden Teilen der Stadt den Rhythmus bestimmte, auf dem Teufelsberg Abfahrts-Ski geboten wurde und auf beiden Seiten der Mauer Neubausiedlungen entstanden. Der damals 16jährige Thilo Spruch hört auf der Straße aus Lautsprechern das erste Mal die Beatles – und ist begeistert. Von den West-Berliner Schneepisten mit Schlepplift, Schneekanonen und Flutlichtmasten erzählt Harald Grüschow.



1965 – das war das Jahr, in dem Louis Armstrong im Friedrichstadtpalast gastierte, sowjetische Kampfflugzeuge über West-Berlin donnerten, die Queen West-Berlin besuchte, Anhänger der Rolling Stones die Berliner Waldbühne in Trümmer legten und die Propagandaschlacht an der Mauer in die nächste Runde ging. Der Politikstudent Wolfgang Göbel, kurz zuvor in den Westen geflohen, schreibt Nachrichten, die als Leuchtschriften an einem Hochhaus an der Sektorengrenze die Ost-Berliner informieren. Der Medizinstudent Burkhart Veigel berichtet vom Erfindungsreichtum der Fluchthelfer, die weiterhin Menschen von Ost nach West schmuggeln.



1966 – das war das Jahr, in dem ein sowjetisches Militärflugzeug in den Stößensee im britischen Sektor Berlins stürzte, die SED-Führung den 5. Jahrestag der Grenzschließung mit einer großen Militärparade mitten in der Stadt feierte und West-Berlin zur Filmmetropole avancierte. Selbst Regiegrößen wie Alfred Hitchcock drehten in der Stadt: Die Mauer war eine gute Kulisse. Der Ostberliner S-Bahner Manfred Lauchardt erzählt von seinem Pendler-Dasein zwischen Ost und West und blickt auf die Verhältnisse im eigenen Land. Der Theologiestudent Meinhard Schröder, 1961 vom Osten in den Westen geflohen, erinnert sich, wie er den Kontakt zur evangelischen Kirche in Ostberlin hielt.