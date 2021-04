Meilensteine der Technik: Kreuzfahrtschiffe

Schiffe für Polar-Kreuzfahrten stellen Ingenieure vor besondere Herausforderungen.

Quelle: ZDF/Tom Osborn / Off The Fence

Moderne Kreuzfahrtriesen gleichen schwimmenden Hotels voller Komfort und Luxus. Sie stehen am Ende einer langen Entwicklung des Schiffbaus, die bereits in der Antike ihren Anfang nimmt. Archimedes' Erkenntnis etwa, dass die Auftriebskraft dem Gewicht der verdrängten Wassermenge entspricht, gilt auch heute noch. Dieses Naturgesetz bildet unverändert die physikalische Grundlage dafür, dass moderne Kreuzfahrtschiffe der Superlative mit einem Gewicht von 220 000 Tonnen über die Weltmeere fahren können. Doch wie werden die gigantischen Schiffe gebaut, und welchen Herausforderungen muss sich die moderne Kreuzfahrtindustrie zukünftig stellen?



Die Reihe "Meilensteine der Technik" gewährt Einblicke in die Entstehung und Funktionsweise bahnbrechender Erfindungen, die heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind.