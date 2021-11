Mieter unter Druck - Wohnungsnot in Ostdeutschland

Um der sogenannten Gentrifizierung entgegenzuwirken, setzen viele Kommunen zunehmend auf das Mittel der Konzeptvergabe beim Ausweis neuer Baugebiete. Dabei werden städtische Grundstücke nicht mehr zum Höchstgebot, sondern an den Bieter mit dem besten Konzept verkauft, das auch einen hohen Anteil an Sozialwohnungen vorsieht. Ein Beispiel: die Erlenhöfe in Jena.