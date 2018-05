Millionenstadt über den Wolken (1)

Um tagtäglich rund 100 000 Passagiermaschinen in der Luft zu koordinieren, wird gezeigt, wie ausgeklügelte Systeme dafür sorgen, dass Millionen Menschen und Gepäckstücke ihr Reiseziel sicher erreichen oder auf welchen ungewöhnlichen Wegen Tonnen von Kerosin zu den Flugzeugen gelangen. Auch geht es um die Frage, was geschieht, wenn es beispielsweise auf einem Transatlantikflug zu einem medizinischen Notfall an Bord kommt.