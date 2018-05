Mission Che Guevara

Tamara Bunke alias Tania la Guerillera alias Laura Guitiérrez Bauer wurde 1937 in Buenos Aires als Tochter deutscher Exilanten geboren, zog als Jugendliche mit ihren Eltern in die DDR und lernte dort als Dolmetscherin Che Guevara kennen. Bereits 1958 nahm die Stasi Kontakt zu ihr auf. 1961 wurde sie auf Kuba aktiv. Im Oktober 1964 schickte sie der kubanische Geheimdienst unter dem Namen Laura Guitiérrez Bauer als Agentin nach Bolivien. Dort war sie später die einzige Frau unter den Guerillakämpfern Che Guevaras und wurde von der bolivianischen Armee in einem Hinterhalt am Rio Grande erschossen.