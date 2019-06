"Zeit ist unser größter Feind", sagt der Trucker, der die Strecke seit 26 Jahren fährt. Die gesetzlichen Vorgaben, was die Lenk- und Ruhezeiten angeht, sind inzwischen strikt. Wer überzieht, muss mit hohen Strafen rechnen.



Krämers Ladung, 6,5 Tonnen Fensterrahmen, Fahrräder und Kaffeesahne, muss in drei Tagen in Spanien sein. Seine Route ist eng durchgetaktet, und jede Verzögerung kostet Geld. Er macht einen Zwischenstopp im luxemburgischen Wasserbillig, Pflicht für jeden Truck, der nach Südeuropa fährt. Denn hier kostet ein Liter Diesel mindestens zehn Cent weniger als in Deutschland - und über 30 Cent weniger als in Frankreich. Welche Folgen hat das für das Großherzogtum?