Mit Kamera und Kalaschnikow

Der 26-jährige Amerikaner Matthew VanDyke begibt sich auf einen von ihm selbst so genannten "Crash-Kurs in Männlichkeit". Mit dem Motorrad macht er sich auf den Weg – 35 000 Kilometer durch Nordafrika, den Nahen und Mittleren Osten. Als in Libyen die Revolution ausbricht, entschließt sich Matthew, an der Seite seines unterwegs gewonnenen Freundes gegen Muammar al-Gaddafi zu kämpfen.