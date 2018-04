Seit 1981 hatte Hosni Mubarak Ägypten autokratisch regiert, doch dieser mächtige Staat in der arabischen Welt stagnierte in den Nullerjahren in seiner Entwicklung. Die erste Folge "Kampf um Demokratie" zeigt unter anderem, wie Hosni Mubarak damals seine Nachfolge zu planen begann. Damit rückt die Geschichte von Gamal Mubarak in den Blick, der in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte, aber an der Macht des Militärs scheiterte. Die Dokumentation geht zudem auf die Rolle Amerikas in der Phase ein, als die Macht des Mubarak-Regimes bröckelte. Washington versuchte vergebens, den alternden Staatspräsidenten zu umfassenden Reformen zu drängen.