Erstmals zeigt eine Dokumentation die Rolle Amerikas zu Zeiten des bröckelnden Regimes. Washington versucht, Hosni Mubarak zu umfassenden Reformen zu drängen. Der Film zeigt mithilfe hochkarätiger Gesprächspartner, wie Ägypten schließlich in die Revolution gerät.



Ende 2003 ist Hosni Mubarak seit mehr als 20 Jahren an der Macht. Er ist jetzt Anfang 70 und muss seine Nachfolge planen. Die erste Folge der zweiteiligen Dokumentation erzählt die Geschichte von Gamal Mubarak, der in die Fußstapfen seines Vaters treten will, aber an der Macht des Militärs scheitert.