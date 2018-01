Die sechsteilige Dokureihe "Müll in der Megacity" schaut ins Innerste der Städte und zeigt, dass die glänzenden Metropolen im wahrsten Sinne des Wortes auf Dreck gebaut sind. Müll und Schmutz regten den Erfindergeist an und waren Auslöser für unglaubliche Veränderungen in Design und Architektur. In ihren einzelnen Episoden beleuchtet die Sendung verschiedenste Städte und ihren Umgang mit Müll, vom Multi-Kulti-Kehricht New Yorks bis zum Kriegsschrott von Berlin. Auf dem Programm stehen außerdem Paris, Mumbai, London und Tokio.