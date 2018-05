Mysterien der Geschichte

Dabei verschlägt es den Abenteurer in entlegene und oft gefährliche Gebiete. Doch egal ob in den Katakomben alter Nazi-Bunker oder auf geheimen Schmugglerpfaden in den Anden – bei seiner Detektivarbeit baut der Mythen-Forscher auf uralte Überlieferungen, knallharte Fakten und modernes Equipment. Gemeinsam mit ortskundigen Führern, Zeitzeugen und Historikern fügt Oliver Steeds die Puzzleteile Stück für Stück zusammen und erlangt am Ende erstaunliche Einblicke in alte Traditionen, Geheimnisse längst vergangener Zivilisationen und bedeutende historische Rätsel.