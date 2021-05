Mythos Little Bighorn - Der letzte Sieg der Sioux

Von Zeitungen und Custers Witwe wurde der Kampf schon bald als Custers letzte Heldentat verklärt. Der tapfere General, der auf der Hügelspitze von Ureinwohnern umzingelt wird - das Schwert in der einen, den Revolver in der anderen Hand, kämpft er bis zum letzten Atemzug. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Version der Geschichte eine Erfindung. Indigene Augenzeugen berichten anders.



Buffalo Bills legendäre Show ging mit dem Custer-Mythos auf Tournee. Unter den Schauspielern war Sioux-Häuptling Sitting Bull, der seine Rolle in der Schlacht selbst darstellen durfte. Viele Ureinwohner taten es ihm gleich, um der Tristesse des Lebens im Reservat zu entkommen. Die allgemeine Vorstellung des Prärie-Kriegers mit gefiedertem Kopfschmuck fand in dieser Massenunterhaltung ihren Ursprung.