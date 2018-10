Mythos Lotto – Hoffen auf das große Glück

Die größte und älteste Lotterie der Welt ist die spanische Weihnachtslotterie. Kurz vor Weihnachten werden alljährlich Milliarden über dem Land verteilt. Manchmal gewinnen sogar ganze Dörfer. So wie 2011 in Sodeto in Katalonien. Alle 108 Dorfbewohner hatten ein Los und wurden Millionäre - bis auf einen. Der weltgrößte Pechvogel? Er erzählt, wie es sich anfühlt, nicht zu gewinnen - und was er daraus gemacht hat.