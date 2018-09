Napoleon und die Deutschen

1810: Napoleon ist in Berlin - und auf dem Gipfel seiner Macht. Er wandelt auf den Spuren Friedrichs des Großen, den er bewundert und dem er sich nun ebenbürtig fühlt. In Napoleons Auftrag fahndet ein französischer Experte nach Kunstwerken. Besonders fasziniert ist Napoleon von der Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Er lässt sie abmontieren und nach Paris in den Louvre bringen. Eine Schmach für Preußen, ein Triumph für die siegreichen Franzosen.



Doch in Preußen regt sich Widerstand. Die Armee wird reformiert, und auch sonst weht ein Geist der Erneuerung bis in die hintersten Winkel des Landes. In der Armee soll nicht mehr geprügelt werden, Bauern sind endlich frei und der Patriotismus erwacht. Friedrich Ludwig Jahn - der "Turnvater" - will die preußische Jugend durch Sport stählen und zu kampfbereiten Männern erziehen.

Freiheit - das heißt nun auch Freiheit von den Franzosen und Freiheit von Napoleon. Doch der hat ein anderes Ziel: Er will den russischen Zaren schlagen, ihn in sein Bündnis gegen England pressen. Hunderttausende Soldaten, darunter unzählige Deutsche, ziehen wieder in den Krieg, dieses Mal gegen Russland.