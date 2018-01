So ein Leckerbissen hat seiner Ansicht nach mehr verdient, als nur Senf und Brötchen. Nelson will beweisen, dass die Wurst durchaus kulinarische Höchstleistungen vollbringen kann. Deshalb lässt er sich von Bio-Bauer Ralf Marold die große Vielfalt seiner Kartoffelsorten zeigen. Auf seinen Äckern in Mittelsömmern wachsen sie in allerlei Farben und Formen – ideale Begleiter auf dem Teller. Für eine Sternekoch-Kreation ist es damit natürlich noch nicht getan. Senf gehört unbedingt dazu, vor allem, wenn er so traditionell und aromaschonend wie in der Senfmühle der Familie Morgenroth hergestellt wird. Und auch an der Wurst selbst will sich Nelson versuchen: Wildschwein soll hinein. Bei Jäger Klaus Röhrig wird er fündig. Der zeigt ihm nicht nur seine Jagdgründe im Grünen Band, sondern besorgt ihm auch eine ordentliche Wildschweinkeule, die der Sternekoch verwursten kann. Ob das allerdings noch den strengen Richtlinien entspricht? Das Abschlussessen wird Aufklärung bringen. Die fachkundigen Thüringer werden nicht nur die Zusammenstellung ihrer geliebten Wurst prüfen, sondern auch ihren Geschmack.