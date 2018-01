Doch ein Sternekoch weiß sich immer zu helfen. In diesem Fall findet er die Lösung bei einem waschechten schwäbischen Cowboy - Willi Wolf aus Meidelstetten. Er hat, was den Müllerschen Teigtaschen Pfiff geben soll: Büffelfleisch. Das stammt von der eigenen Herde. Die beiden schnuppern ein bisschen Cowboyluft und zeigen uns direkt am Lagerfeuer, wie ein zünftiges Stück Fleisch am besten zubereitet wird. Doch so ein Büffel kann nicht nur Steak! Kombiniert mit besonderen Kräutern, die Nelson zuvor unter kundiger Führung von Annegret frühmorgens gesammelt hat, wird aus dem Fleisch eine delikate Teigtaschenfüllung, die eines Sternekochs würdig ist. Ob diese neue Maultaschenvariante die anspruchsvollen Schwaben überzeugt?