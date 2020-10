"New York Times"-Reportage: Das Ende der Auto-City

Die Autoindustrie steckt in der Krise. Selbstfahrende Autos von Google und Mitfahrgelegenheiten wie Uber sind für General Motors neue Konkurrenten. Für die Arbeiter bedeutet die Umstrukturierung finanzieller Notstand, für das Unternehmen ist sie eine Überlebensfrage.



Hightech-Unternehmen und Mitfahrgelegenheiten bieten neue Transportmöglichkeiten: Die Art und Weise, wie Menschen sich fortbewegen, wird sich grundlegend ändern. Deswegen muss General Motors neue Entscheidungen treffen und seine Produktion umstrukturieren. Auf Kosten der Arbeiter.



In der Kleinstadt Lordstown hängt ein Großteil der Bevölkerung von General Motors ab. Viele von ihnen haben ihr ganzes Leben dort gearbeitet. Was bedeutet die Veränderung für die Autoindustrie - und für ihre Arbeiter? Eine spannende Dokumentation über Fortschritt, technischen Wandel und die Frage nach sozialer Verantwortung.