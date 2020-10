"New York Times"-Reportage: Killer als Kronzeugen

Organisiertes Verbrechen und Gewalt sind in Mexiko ein großes Problem. Etwa alle 15 Minuten wird ein Mensch getötet, 95 Prozent dieser Morde bleiben unaufgeklärt. Schuld daran sind auch mexikanische Behörden, die sich von den Kartellen bestechen lassen.



Javier Sicilia ist ein bekannter Schriftsteller in Mexiko. Er hat am eigenen Leib erfahren, wie grausam mexikanische Kartelle sein können. Sein Sohn Juan Francisco wurde zusammen mit sechs seiner Freunde ermordet, nachdem er sich über einen Diebstahl in einer Bar mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen beschwert hatte.