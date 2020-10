"New York Times"-Reportage: Schmutziges Handy-Gold

Der illegale Goldhandel in Kolumbien ist so lukrativ, dass er den Kokainhandel überholt hat. Minenarbeiter leiden dort unter Erpressungen, Drohungen und sogar Morden. Die Hauptkäufer sitzen in den USA. Wissen Unternehmen wie Apple von diesem blutigen Geschäft?



Apple ist nicht das einzige große amerikanische Unternehmen, das kolumbianisches Gold verwendet. Aber es profitiert davon. Das gewinnträchtigste Produkt von Apple, das iPhone, enthält viele edle Mineralien. Das Unternehmen behauptet, seine Lieferanten auf den respektvollen Umgang mit ihren Mitarbeitern zu überprüfen. Doch die Lieferkette des Goldes in den iPhones führt die Reporter zu einem illegalen und gewalttätigen Geschäft.



Eine aufschlussreiche Dokumentation über das blutige Geschäft hinter dem Gold in unseren Smartphones.