"New York Times"-Reportage: Tod in Tadschikistan

"New York Times"-Reporterin Rukmini Callimachi untersucht den Überfall der IS-Männer auf das Paar. Tadschikistan galt bis dahin als relativ sicher. Aber der Islamische Staat hat auch hier viele Menschen radikalisiert und versucht, sie zu Gewalttaten zu verleiten.



Rukmini Callimachi berichtete in der "New York Times" schon seit Jahren über den ISIS. Bei der Recherche dieses Falls entdeckt sie, wie sich die IS-Milizen organisieren und die Überfälle koordiniert werden. Ein Interview mit einem der Täter des Terrorangriffs gibt Einblick in das kriminelle Netzwerk des Islamischen Staates. Eine spannende Dokumentation über das Schicksal einer westlichen Reisegruppe, die dem IS in die Hände fiel.