Nikotin - Eine Droge mit Zukunft

Welche Lungenschäden E-Zigaretten hervorrufen können, machen Röntgenaufnahmen sichtbar.

Quelle: ZDF/Brian Wengrofsky

Die gesundheitlichen Langzeitfolgen sind noch unerforscht. In den USA erkrankten zahlreiche Raucher an der Lungenerkrankung EVALI - einige starben. US-Forscher wiesen nach: Mäuse, die E-Zigaretten-Dampf einatmeten, erkrankten an Krebs. Im Verdacht: das Nikotin.



Auch die Werbestrategien der neuen E-Zigaretten-Tabakindustrie verdienen einen kritischen Blick: Die Spots sollen erwachsene Raucher ansprechen, die von der herkömmlichen Zigarette auf die elektronische Variante umsteigen sollen. Aber sind die bunten Clips mit 20-jährigen Protagonisten dazu wirklich geeignet? Eins steht fest: Je früher Jugendliche anfangen, Nikotin zu konsumieren, desto nachhaltiger verfestigt sich die Sucht.



Diese Erkenntnis ist nicht neu: Bereits in den 1960er-Jahren finden sich solche Aussagen in internen Dokumenten der großen Zigarettenfirmen, die durch einen Whistleblower an die Öffentlichkeit gekommen waren. Aber allen Warnhinweisen zum Trotz: Ob in der herkömmlichen Form der Tabakzigarette oder im modernen Gewand des Verdampfers – Nikotin ist eine Droge mit Zukunft.