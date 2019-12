NISMAN - Tod eines Staatsanwalts: Die Macht der Lügen (6/6)

Im Januar 2015 stirbt der argentinische Staatsanwalt Alberto Nisman. Ob es Mord oder Selbstmord war, ist bis heute ungeklärt - stattdessen spinnt sich ein Netz von Vermutungen und Vorwürfen.



ZDFinfo rollt in der sechsteiligen Doku-Serie den Tod noch mal auf: beginnend mit dem Anschlag auf das jüdische Kulturzentrum AMIA 1994, endend mit den erfolglosen Ermittlungen rund um den Tod. Ein Polit-Thriller - so spannend, wie ihn nur das wahre Leben schreibt.



Am 18. Juli 1994 sprengen Unbekannte das jüdische Kulturzentrum AMIA in Buenos Aires in die Luft, 85 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Genau 21,5 Jahre später - am 18. Januar 2015 - wird der argentinische Staatsanwalt Alberto Nisman tot in seiner Wohnung in Buenos Aires aufgefunden. Nisman hatte zu den Hintergründen des AMIA-Attentats ermittelt und stand kurz vor der Präsentation seiner äußerst brisanten Ergebnisse vor dem Kongress. Bis heute ist ungeklärt, ob er Selbstmord begangen hat oder ermordet wurde