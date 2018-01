NSU privat

Nach Auswertung eines umfangreichen Dokumentenbestandes, zahlreicher Videos und Fotos ergibt sich ein bisher unbekanntes Bild des NSU und seiner Sympathisantenszene. In der Zeit, in der der Nationalsozialistische Untergrund mordete, feierten die Unterstützer wilde Partys im engsten Freundeskreis. Das Nazimilieu, in dem sich der NSU bewegte, bewies nicht nur durch gewalttätiges Verhalten gegen Einwanderer und politische Gegner seine ganze moralische Grenzenlosigkeit. Immer wieder wurden Männer aus der Szene wegen sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung staatsanwaltlich verfolgt, so unter anderen Tino Brandt, der so genannte Kameradschaftsführer des NSU, der wegen sexuellen Missbrauchs in 66 Fällen und der Vermittlung von minderjährigen Jungen an andere Männer angeklagt wurde.