Doku | ZDFinfo Doku - Nürnberger Prozess (1/11)

Die Richterbank der Nürnberger Prozesse. Am 18. Oktober 1945 findet die Eröffnungssitzung des internationalen MIlitärgerichts in Berlin statt, wenige Wochen später die Eröffnung der Hauptverhandlung gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg.