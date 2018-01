Paintball - Sport oder Kriegsspiel?

Über die Hälfte der Kunden im Go Paintball Adventure Park in Garzau spielt Paintball zum ersten Mal. Die Betreiber führen auch einen Paintball-Laden in Berlin. Sie kennen die neuesten Trends, aber auch die gängigen Vorurteile. Im Zuge des Amoklaufs in Winnenden 2009 wollte die Politik Paintball sogar verbieten. Nach einem kurzen Rückblick schaut der Film auf das Image von Paintball heute. Die Szene hat sich professionalisiert. Die Deutsche Paintball Liga verfügt über eine der größten Ligen-Strukturen weltweit. Mannschaften können sich von der Bezirksliga bis in die Erste Bundesliga spielen. Wie hoch es geht, zeigt das Profi-Team "Comin at Ya" aus Offenburg.