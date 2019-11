Parteienkrieg am Supreme Court - Wer lenkt die US-Justiz?

Die Dokumentation zeigt, dass der Kampf von US-Präsident Donald Trump für Kavanaugh im Richteramt lediglich die jüngste Schlacht in einem jahrzehntelangen Krieg um die parteipolitische Kontrolle der US-amerikanischen Justiz war: Republikaner kontra Demokraten.



In Interviews mit Senatoren und anderen hochrangigen Beamten deckt der Film auf, wie ein über Jahrzehnte entstandener und tief empfundener Groll über Richterernennungen der Demokratischen Partei mächtige Republikaner dazu veranlasste, Rache an den Demokraten üben zu wollen. Mit taktischen Manövern sicherten sie sich schließlich die konservative Kontrolle über den Obersten Gerichtshof.