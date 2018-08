Pauls Weg nach Europa

Als der Filmemacher Jakob Preuss den geflüchteten Paul Nkamani in einem Camp in Marokko kennenlernt, hat dieser bereits Tausende von Kilometern hinter sich. Den Anfang nahm seine Reise in Kamerun. Seiner Heimat, in der er keine Zukunft für sich sah, wollte Paul entfliehen. Er entschied sich, nach Europa zu gehen, um dort ein besseres, ein freieres Leben führen zu können. Paul schlug sich durch die Sahara bis an die Küste Marokkos durch. Hier lernen sich Paul und Filmemacher Jakob Preuss kennen.