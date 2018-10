Die Folge "PCs erobern die Welt" widmet sich den 1960er Jahren. Inmitten der Flower-Power-Bewegung formiert sich an der US-Westküste eine Keimzelle von Computer-Pionieren. Die Geburt von Apple und Microsoft befreit Computer aus Laboren und Banken.



Ihre Namen werden später legendär: Steve Wozniak, Bill Gates und Steve Jobs. Nur einen Namen hat man fast vergessen: Ron Wayne. In der dritten Folge der Reihe "Geheimnisse der digitalen Revolution" besuchen wir den vergessenen dritten Apple-Gründer. Er erzählt von der nicht ganz so einfachen Gründung des späteren Weltkonzerns.



Ungläubig staunen wir über die Experimente von Doug Engelbart, die 1968 einem Science-Fiction-Film entstammen könnten. Und lauschen den unterhaltsamen Anekdoten von Lee Felsenstein, dem Vorsitzenden des legendären Homebrew Computer Clubs, an dem kein Computer-Nerd in den 70ern vorbeikam. Wir sind dabei, wenn der PC die Welt erobert.