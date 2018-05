Poker Brain

Die besten Pokerspieler der Welt können sich jeden Zug, jede Karte merken und kalkulieren Risiken und Chancen in Sekundenschnelle. Mit Coolness und ihrem meisterhaften Pokerface gewinnen sie so regelmäßig die größten Turniere der Welt.



Was läuft während eines Bluffs im Gehirn ab? Mit welchen Tricks kontrollieren die Spieler ihre Emotionen? Und wie schaffen sie es, ihr Gedächtnis zu Höchstleistungen zu trainieren? Unsere Experten haben eine ganz besondere Pokerrunde organisiert, bei der sie drei weltberühmte Profispieler eingehend studieren.