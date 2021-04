Police Interceptors: Einsatz für Spezialeinheiten

Die Hauptwache der Polizei von West Yorkshire: zentraler Ausgangspunkt für die meisten Einsätze der Police Interceptors.

Quelle: ZDF/Raw Cut

Hundeführer Steve Huntington und sein Hund Macy unterstützen die Schusswaffen-Einheit bei einem gefährlichen Einsatz. Und in Leeds kommen Richard Whiteley und Carl Hardcastle ins Schwitzen. Nach einer Kollision verfolgen sie die Autodiebe zu Fuß.



Englands Elite-Polizisten im Einsatz an vorderster Front in einer der gefährlichsten Gegenden Großbritanniens: West Yorkshire. Der Auftrag der hoch qualifizierten Beamten: jede Form von Kriminalität mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die Ausrüstung ist der Mission angepasst. Taser-Technologie, getunte Verfolgungsfahrzeuge, speziell ausgebildete Polizeihunde, Scharfschützen.