Police Interceptors: Zoff am Straßenrand

Steve Huntingtons Lieblingskollegin hat vier Beine und eine große Schnauze. Hündin Macy ist seit einem Jahr fester Bestandteil des Teams.

Quelle: ZDF/Raw Cut

Officer Steve Olivers Geduld wird von einem sturen Autofahrer auf die Probe gestellt. Dessen Wagen weist einige Mängel auf. Und in einem Garten sollen drei Männer mit einem Gewehr um sich ballern. Die Spezialteams rücken aus - mit Hundestaffel und Helikopter.



Englands Elite-Polizisten sind immer an vorderster Front in einer der gefährlichsten Gegenden Großbritanniens: West Yorkshire. Der Auftrag der hoch qualifizierten Beamten: jede Form von Kriminalität mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die Ausrüstung ist der Mission angepasst. Taser-Technologie, getunte Verfolgungsfahrzeuge, speziell ausgebildete Polizeihunde, Scharfschützen.