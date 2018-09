Police Patrol: In der City

Millionen Einwohner und Besucher aus aller Welt vermischen sich in großen Strömen, die geregelt werden müssen. Viele Polizeistreifen sind unterwegs, denn auf der Champs-Élysées genauso wie in den Trabantenstädten von Paris gilt es, die Sicherheit zu wahren. Die BST, eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Drogenhandel und Schattenwirtschaft, hat auf vielen öffentlichen Plätzen und an sozialen Brennpunkten alle Hände voll zu tun.