Police Patrol: In Touristengebieten

Am anderen Ende der Welt, in Thailand, lebt Pattaya fast ausschließlich vom Tourismus. Mehr als vier Millionen Urlauber strömen jedes Jahr in diese Kleinstadt mit nur 100 000 gemeldeten Einwohnern. Touristen aus der ganzen Welt werden von den niedrigen Preisen und dem exzessiven Nachtleben des Urlaubsorts angezogen. In den Rotlichtvierteln der Stadt kommt es häufig zu gewaltsamen Ausschreitungen, und die thailändische Polizei will den Exzessen ein Ende bereiten.