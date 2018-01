Wie konnte der Unternehmer und Milliardär den Wahlkampf gegen Hillary Clinton gewinnen? "Präsident Donald Trump" zeichnet ein Porträt des Mannes, der wie kein anderer zuvor die Welt polarisiert.



Filmemacher Michael Kirk zeichnet in seinem Porträt "Präsident Donald Trump" die privaten und beruflichen Momente aus Trumps Leben nach, die bis jetzt keinen Platz in den großen Schlagzeilen fanden. Er beleuchtet Trumps Kindheit in Queens, seine Erfolge und Niederlagen als Geschäftsmann, Casinobesitzer und Reality-TV-Star. Aufzeichnungen aus dem Macht-Duell gegen Clinton enthüllen die Strategien, mit denen der politische Newcomer innerhalb kürzester Zeit die Mehrheit der Wähler für sich gewinnen und seine Rivalin ausstechen konnte.